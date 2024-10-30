指涉中選會大選作票 愛莉莎莎等21人獲不起訴

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（中央社記者林長順台北30日電）網紅愛莉莎莎等人在總統大選開票後，指涉中選會以不正當手段，為特定候選人增加得票數。中選會提告21人涉加重誹謗。北檢認為愛莉莎莎等人罪嫌不足，將21人予不起訴處分。

中央選舉委員會指出，中選會舉辦民國113年總統副總統選舉選務工作過程中，雖有少數選務人員未依照作業規定進行開票作業，縱有記票疏失，經民眾指正後，也立即修正，並未影響開票的結果及公正性。

中選會表示，愛莉莎莎等21人在不特定多數人得以共見共聞的平台上，張貼影片、文章散布不實訊息，指摘中選會的立場偏頗，以不正當之手段，為特定候選人增加得票數，進而改變投票結果，足以毀損中選會名譽，涉犯刑法加重誹謗罪嫌。

愛莉莎莎等被告均否認犯罪，愛莉莎莎表示，她認為開票方式不符合規定，且選務是可受公評之事；另有多名被告認為，選後開票存在瑕疵，他們只是希望社會群眾注意等語。

台北地檢署檢察官認為，被告都是轉貼網路流傳的影片，並做出評論，並未有變造或剪輯影片的行為，被告本於影片內容依個人價值判斷所提出的主觀意見、評論或批判等意見表達，難認其等有何惡意詆毀中選會名譽的行為，不構成刑法誹謗罪。

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檢察官表示，選務程序攸關民主國家投票制度的健全與否，亦與民眾所選擇之人是否具有正當性，息息相關，所以選務程序是否合法、有無瑕疵，一向為全國民眾所共同關切的重要議題，與公共利益極為相關，屬可受公評之事。

檢方認為，被告以善意發表影片或文章等言論，且言論內容未見逾越必要性而有誹謗惡意，縱其批評內容較為尖酸激進，仍應認被告受憲法言論自由的保障。相關被告罪嫌不足，予不起訴處分。（編輯：李錫璋）1131030