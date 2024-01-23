選後作票謠言再起 中選會：惡意造謠移送檢警司法

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（中央社記者陳俊華台北23日電）選後網傳「新北市選舉人數先列印或是全國先填寫是為了避免確認用餘票數，這就方便做票」。中選會今天說，無論先填寫或先列印，都符合法令與程序規定，惡意造謠將移送檢警司法查處。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉在1月13日投票結束後，仍有特定人士惡意製造並傳播選務造謠，中選會、新北市選委會及各地選委會要嚴正駁斥，這則造謠選務機關作票的影片，實屬惡意重大造謠，與法令與事實不符。

中選會說，以新北市為例，各投開票所選舉人人數在選舉投票日前，各地選委會都有在中選會官網週知，並請各區選務作業中心確實核對計票系統內，選舉人人數以及各該投開票所投開票報告表的選舉人人數，兩者一定要相符。

中選會表示，各區選務作業中心先在投開票報告表套印各投開票所選舉人人數，是由主任管理員及主任監察員在謄寫投開票報告表時，確認各該選舉種類各該票數加總邏輯相符，絕非影片所指「不用核算用餘票數」。

中選會與新北市選委會說，經查這則造謠選務機關作票的影片，刻意東拼西湊想要以假亂真，只藉由質疑未經查證程序，就隨意、惡意指稱選務機關、選務人員作票，更無端在影片內指摘新北市選委會或其他地方選委會作票。

中選會表示，事實上各市縣選舉人數在1月9日前，就已由各市縣選委會公告，中選會也在1月11日再度彙整公開資訊，每一投開票所選舉人數是確定且固定的數目，每一投開票所的投開票報告表選舉人數欄位，也是確定且固定數字。

中選會指出，無論先填寫或先列印，都符合法令與程序規定，毫無任何違法可能，但影片標題卻指選務機關與選務人員作票，可惡至極。

中選會說，中選會及各地選委會暨全體選務人員是依法辦理選務，也可確認這則造謠惡意重大，再移送檢警司法機關查處、究責。（編輯：翟思嘉）1130123