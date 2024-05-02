男子造假總統大選錯誤計票影片上傳抖音 移送北檢偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）調查局追查網傳總統大選的選務作票不實訊息，查出台南市李姓男子合成錯誤唱票與計票的不實影片，並上傳至抖音，傷害選舉公平性，依違反總統副總統選罷法移送北檢偵辦。

今年總統暨立委選舉開票期間，網路社群平台流傳多部影片，指稱中央選舉委員會選務人員作票、選務不公等不實影片。

中選會彙整相關不實影音、訊息等事證，行文至台灣高等檢察署，並由高檢署發交給台北地檢署，由北檢指揮法務部調查局資安工作站偵辦。

其中1部影片，涉嫌影射台南市東區第1340號投開票所選務人員作票，資安站獲報後展開調查行動，並對此部影片進行鑑識，進一步查出影片由不同時序影像剪輯合成，刻意呈現「唱票員喊1號、計票員畫記2號」的不實畫面。

資安站溯源追查出，此部影片出自於李男的TikTok（抖音國際版）帳號，已於今年4月間約談李男到案；李男坦承犯行，也坦承為求激化網路聲量、產生攻擊言論，已把剪輯合成的不實影片公開發布至抖音、Youtube頻道、臉書Facebook等社群平台。

資安站認為，李男行為足以致生損害中選會與選務人員名譽，並嚴重傷害人對選舉公正性的依賴，因此把李男移送北檢偵辦。

資安站表示，相關選舉法規及刑法，均有規範製作或散播相關不實訊息須負刑責，呼籲民眾謹慎識別、確實查證網路假訊息，切勿觸法。（編輯：方沛清）1130502