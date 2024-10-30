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男潛入嘉市校園偷拍女師如廁 判4個月緩刑2年

2024/10/30 13:21
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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市西區某國小校園今年2月間發生多名女老師被偷拍如廁畫面，警逮36歲林男，嘉檢起訴，嘉院審酌林男坦承並願和解道歉，判處4個月徒刑，緩刑2年，須接受法治教育。

嘉義市警察局第一分局表示，某國小校園2月間發生有不明男子進入校園女廁，偷拍教職員如廁的身體隱私部位，引起校園人心惶惶，警方據報，調閱監視器畫面，循線逮捕住在附近的居民林姓男子。

林男坦承犯行，警方函送法辦，嘉義地檢署偵結，依妨害祕密罪嫌起訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，林男於2月6日放學後潛入校園，並陸續尾隨2名女老師進入女廁，持手機拍照及錄影老師如廁行為及其臀部等身體隱私部位影像。

嘉院表示，林男於2月7日近中午又進入校園，陸續尾隨2名女老師進入女廁，以相同的手法，竊錄女老師如廁及身體隱私部位；後來其中1名老師不願提告。

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嘉院審酌林男犯後始終坦承犯行，且有意與告訴人和解，表達歉意，因告訴人不願調解，雙方無法和解；林男因自身罹癌並於案件發生前舊疾復發，導致身心狀況不佳，而一時失慮犯案，經警查獲後，已有悔悟，相信無再犯之虞。

因此，林男犯無故攝錄他人性影像罪，共3罪，應執行有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年，須向公庫支付2萬元，並接受法治教育課程12小時。緩刑期間付保護管束。（編輯：謝雅竹）1131030

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#嘉義地方法院
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