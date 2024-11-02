男無照毒駕撞死人又當車手 嘉檢起訴行國民參審

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義市黃姓男子去年2月間涉嫌吸毒後無照駕車撞死騎士，因拒不到案遭通緝，後涉詐團車手被羈押，嘉檢偵結起訴，應行國民參審，黃男被押在其他縣市，但不影響程序進行。

嘉義地檢署起訴書指出，23歲黃姓男子去年2月6日晚間無照開車前往嘉義市埤竹路一處加油站，向不詳藥頭購買2小包K他命、8包毒品咖啡包，並在車內將K他命摻入菸草點燃吸食。

嘉檢表示，黃男吸毒後，於去年2月7日凌晨2時23分駕車行經嘉義市世賢路1段與四維路口時，與蕭姓男子騎乘的機車發生追撞，蕭男人車倒地，緊急送醫急救仍不治，黃男肇事後，留在現場配合調查。

檢警指出，黃男被帶回派出所偵訊，並採集尿液送驗，當時因無酒駕，先依過失致死罪嫌移送，無聲請羈押，尿液報告1個月後出爐，結果呈現K他命陽性反應，因多次傳訊未到，檢方對黃男發布通緝。

檢警表示，黃男在被通緝期間，四處躲藏，並涉及妨害秩序罪嫌，還擔任詐騙集團的取款車手，直到今年遭台北警方逮捕，目前被羈押在北部的看守所。

檢方指出，黃男到案坦承犯行，因尿液中所含毒品達行政院公告的濃度值以上，除依公共危險罪嫌起訴外，因屬於故意犯罪因而發生死亡結果，案件應行國民參與審判。

嘉義地方法院表示，黃男的國審案件，目前進行協商程序，未來進行準備及審理程序時，黃男就近移至嘉義看守所羈押即可，並不會影響國審程序進行。（編輯：郭諭儒）1131102