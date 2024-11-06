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台中女子車停學校旁遭砸毀 警逮涉案2人送辦

2024/11/6 22:06（11/6 22:26 更新）
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台中市一名女子日前開著電動車臨停在北屯區某學校旁要接小孩，沒想到突然有2人持鐵鎚來砸車且逃逸，警方獲報循線陸續逮捕涉案黃姓、陳姓男子，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月6日
台中市一名女子日前開著電動車臨停在北屯區某學校旁要接小孩，沒想到突然有2人持鐵鎚來砸車且逃逸，警方獲報循線陸續逮捕涉案黃姓、陳姓男子，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中1名女子前天將1輛電動自小客車，停放在北屯區某學校旁要接小孩，車輛突遭2人持鐵鎚砸毀後逃逸，警方獲報循線逮捕涉案的黃男與陳男，詢問後依毀損等罪嫌送辦。

台中市警局第五分局今天表示，警方4日上午11時40分獲報，北屯區豐樂三街、豐樂南一街口，某學校旁駐車彎有1輛電動自小客車遭人砸毀，立即派員到場調查。

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被害女車主向警方表示，當時到學校要接小孩，不料準備上車時，發現車輛遭砸毀。經警方調閱現場周遭監視器，發現2名男子手持鐵鎚毀損車輛，犯案後隨即駕車逃逸。經警方循線偵辦，陸續於4日及6日，先後將涉案的32歲黃男、45歲陳男等2人帶回偵辦，

涉案的2人初步供稱，是受人委託辦事，但對細節不願交代，警方全案詢問後，將黃男等2人依毀損等罪嫌，移送台中地檢署偵辦並擴大追查。（編輯：陳清芳）1131106

#台中市
#台中地檢署
#台中市警局第五分局
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