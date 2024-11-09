風災貼鱷魚出沒社區不實訊息 嘉義男遭起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣許姓男子趁7月颱風凱米來襲，在網路截取國外鱷魚出沒社區畫面並PO個人臉書，因不實訊息遭檢舉至警政署長信箱，嘉檢偵結，許男否認犯行，依違反災害防救法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，55歲許男於今年7月24日強烈颱風凱米侵襲台灣，在住家以智慧型手機上網並下載1隻鱷魚出沒不明社區照片，隨即登入個人臉書（Facebook），發文「剛要出門巡視一塊農地，結果在村子路口遇到這個傢伙，被嚇了一跳」並發布下載的鱷魚圖片。

嘉檢表示，許男設定所在位置在嘉義縣六腳鄉住所，貼文內提及雲林北港，且這則分享貼文是設定對不特定人士公開，使一般大眾認定在嘉義縣六腳鄉或雲林縣北港鎮，因颱風水患造成鱷魚出沒等不實情節。

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嘉檢指出，經民眾截圖傳送至內政部警政署長的電子信箱檢舉，因許男散播有關災害謠言及不實訊息，已損害公眾，案經雲林縣警察局北港分局函送至嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，許男堅決否認犯行，辯稱不認為影響災害防救法；但許男臉書逾2000名網友追蹤，發生地點並不是台灣，當時若消防或警方因附圖貼文而大舉出動獵捕鱷魚，撲空後才發現是不實訊息，所耗費成本，即為公眾的重大損害，因此依法起訴。（編輯：郭諭儒）1131109