李多慧環島返家疑遭跟蹤 警將偵辦加強巡邏

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（中央社記者王鴻國新北10日電）韓籍職棒啦啦隊員李多慧騎機車環島返家，卻疑遭人跟蹤，讓李多慧上網貼文「我真的好害怕，也好累」，引網友議論，三重警方表示，已主動聯繫經紀公司，將在完成報案後偵辦。

李多慧在騎機車環島多日後返回新北市三重住處，她在臉書Facebook貼文「我真的好害怕，也好累。現在才回到家」。

她貼文稱環島5天、每天騎車超過10小時，身體很疲累，好不容易回到台北了，準備要回家休息，但卻發現一直有台白色陌生的車子，沿路跟隨拍攝，跟到接近住家附近，導致我們團隊沒有辦法直接回家。

李多慧稱被一台白色陌生車子沿路跟拍。（圖取自facebook.com/dahye.le）

她說，為了確認看看是不是真的跟隨，所以她和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨，後來停在便利商店觀察，車子就有綠色外套的陌生人下車，離很近，假裝是路人、假裝在講電話，卻對我們一直進行拍攝「整整一小時半的時間，我們真的不敢回家」。

她說：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」

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李多慧的貼文引發網友議論並提醒她去報警，有人說「心疼你！要報警！下次若是再遇到直接騎或開去警察局」「惡人就需要惡人治，不管是不是狗仔還是狂粉，這種人就是需要教訓，請多慧直接去警察局備案提告」也有網友勸不要搬家「報警就好了，搬家太累人了，辛苦了」。

三重分局以訊息說明，李多慧疑遭跟蹤一事，警方在得知後已與經紀公司取得聯繫，將於完成報案程序後立即進行偵處，同時，警方也會加強周邊巡邏，避免居民再受騷擾。（編輯：方沛清）1131110