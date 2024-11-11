李多慧灑淚疑遭跟蹤 侯友宜：警方全力追查

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（中央社記者王鴻國新北11日電）韓國籍職棒啦啦隊員李多慧騎機車環島返家，疑遭人跟蹤報案後淚灑警局。新北市長侯友宜今天表示，新北市警察局婦幼警察隊受理報案後，已全力追查，依法辦理。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜上午主持捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式，兩人接受媒體聯訪時，媒體詢及李多慧疑遭跟蹤難過落淚的問題。對此，侯友宜指出，每個人都有隱私不受到任何干擾的權利。

侯友宜表示，李多慧是新北市萬金石馬拉松的代言人，尤其是居住在三重區，所以，婦幼隊昨天受理報案後，已全力追查，依法辦理。

他指出，警方也對李多慧進行安全保護，他相信每個人只要受到騷擾、受到行爲上有任何挑釁的話，警方都會做好、採取防護措施。

蔣萬安表示，他前天才與李多慧碰面，參加台韓籃球友誼賽，如今發生這樣的事情，「我們嚴厲譴責任何違法而且跟蹤騷擾的行爲」。

蔣萬安指出，對他來講，李多慧是非常認真而且努力、充滿正能量的女孩，所以，他想讓李多慧知道，台灣人都非常喜歡她，也都全力挺她。（編輯：戴光育）1131111