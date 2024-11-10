李多慧疑遭跟蹤報案淚灑警局 新北警：已鎖定對象

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（中央社記者王鴻國新北10日電）韓國籍職棒啦啦隊員李多慧騎機車環島返家，疑遭人跟蹤而向警方報案。她戴口罩受訪時不禁掉淚表示真的好害怕，新北市警方表示，將依跟騷法偵辦，已鎖定對象展開偵辦。

李多慧在騎機車環島後返回新北市三重的住處後，在臉書（Facebook）貼文「我真的好害怕，也好累。現在才回到家。」

她貼文稱，環島5天、每天騎車超過10小時，身體很疲累，好不容易回到台北了，準備要回家休息，但卻發現一直有台白色陌生的車子，沿路跟隨拍攝，跟到接近住家附近，「導致我們團隊沒有辦法直接回家」。

她說，為了確認看看是不是真的跟隨，所以她和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨，後來停在便利商店觀察，車子就有綠色外套的陌生人下車，離很近，假裝是路人、假裝在講電話，「卻對我們一直進行拍攝，整整一小時半的時間，我們真的不敢回家」。

她說，「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」

李多慧今天下午就到新北市警察局婦幼警察隊報案，她接受媒體聯訪時，一開始因戴口罩受訪還和媒體開玩笑說「沒有臉啦，對不起」，但透過翻譯談到此案時，她大哭表示「台灣是我第二個故鄉，非常愛台灣」，但這次環島後就發現有人跟蹤，讓她很害怕。

她說，一直覺得怕怕的，可能打算要搬家了。此外，她也不想再來警察局，也不想再發生這種事情。

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據了解，涉及跟蹤李多慧的是一男一女，新北市婦幼警察隊隊長劉家次及三重警分局偵查隊副隊長李祐安向媒體說明，已鎖定行為人，會根據筆錄內容將行為人查緝到案，也會加強當事人住家周邊的巡邏。

劉家次表示，全案將依跟蹤騷擾防制法偵辦，由於當事人提出刑事告訴，警方將會通知行為人到案說明，若無正當理由就會開立書面告誡，詢後，也會將行為人移送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1131110

韓籍職棒啦啦隊員李多慧（左）疑遭人跟蹤，10日向警方報案，離去時頻頻向媒體揮手致意。中央社記者王鴻國攝 113年11月10日