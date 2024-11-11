57歲卓蘭果農修灌溉水管失聯 警消搜2晝夜尋獲遺體

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗卓蘭鎮57歲鄧姓男子9日下午外出，欲修復果園灌溉水管，疑在卓蘭發電廠放水口附近落水失聯；家屬通報警消協尋多時，搜救人員今天在景山溪萬年橋下游尋獲鄧男遺體。

苗栗縣警察局大湖分局指出，鄧男9日下午2時許外出欲修復果園灌溉用水管，遲至傍晚未歸，家屬當天先自行前往查看，發現鄧男機車停放於景山溪萬年橋邊，帽子遺落附近，懷疑鄧男落水，通報警消協尋。

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家屬向警方表示，因卓蘭電廠正在放水，擔心鄧男可能到對岸維修水管時失足落水。警方通報苗栗縣消防局出動人車及守望相助隊沿著卓蘭發電廠放水口附近河岸兩側岸巡未果；10日持續出動橡皮艇、無人機前往發電廠放水口至歸安橋附近水域搜索，仍未發現失聯者。

直到今天上午，搜救人員持續利用船艇於水面搜索，在疑似落水處下游近1公里處發現疑似失聯鄧男遺體，經打撈上岸並由家屬確認身分。警方表示，鄧男遺體無明顯可疑外傷，後續將協助家屬製作筆錄，報請苗栗地檢署檢察官相驗。（編輯：陳仁華）1131111