宜蘭收容所印尼女猝死 移民署：由檢察官釐清死因

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）宜蘭收容所1名印尼籍女收容人猝死，移民署今天表示，已請警方報請檢察官相驗釐清死因；針對媒體報導所方要求醫院開立自然死亡證明，移民署嚴正駁斥，表示全程依規處置。

移民署今天透過新聞稿指出，宜蘭收容所發現印尼籍受收容人有異，立即由現場人員急救，並通知119緊急送醫，但受收容人經搶救無效宣告死亡，所方依規定請醫院開立「診斷證明」，絕無要求醫院開立「自然死亡」。

新聞稿指出，死者10月21日入所收容，曾於11月7日表達有咳嗽等症狀，所方同日安排就醫，就診後依醫囑服藥休息，所方也持續關懷身體健康狀況。

移民署表示，昨天上午同寢室友起床發現印尼籍受收容人臥床不起，所方立即通知119救護人員到場並將她送醫急救，但仍宣告不治。

移民署說，宜蘭收容所依規定通報警方調查，並報請檢察官相驗，詳細死亡原因仍在釐清中。

移民署強調，宜蘭收容所相當重視受收容人健康，每週都會定期安排醫生到所看診，遇有緊急傷病也會安排所外就醫，針對本案處理過程都依規定處置及通報，絕無隱匿，也無需隱匿。

對此事件發生，移民署深表遺憾，並表示宜蘭收容所已於第一時間通報駐台北印尼經濟貿易代表處聯繫家屬，將全力協助處理喪葬事宜。（編輯：蕭博文）1131112