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鴿子路過害3機車連環撞 台中警籲保持行車距離

2024/11/12 15:47
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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中日前發生3輛機車連環事故，其中1名騎士稱看到鴿子走過緊急煞車，造成後方2輛機車追撞，警方調監視器查出，確實因1隻鴿子釀禍，籲民眾行車保持安全距離，避免意外發生。

台中市警局第五分局今天表示，警方10日接獲民眾報案稱，北屯區松竹路二段前發生3輛機車交通事故，立即派員到場處理。

警方調查，機車騎士41歲方姓女子向警方表示，行駛時突然看到1隻鴿子走在道路上，她怕撞上因此緊急煞車。造成後方騎機車的37歲李男與27歲紀女煞車不及撞上。

方女並表示，鴿子似乎完全不怕車輛，且在碰撞發生時，牠不僅沒有飛走，還慢慢離開現場。因3名當事人皆沒有安裝行車紀錄器，警員便調閱周邊監視器畫面釐清。

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警方發現，監視器畫面顯示，事故發生時，1隻鴿子從內側車道緩步走向外側車道，當事故發生後，鴿子甚至還微微縮頭，接著便慢慢離開現場。

警方呼籲，近日因未保持安全行車距離，而導致的交通事故逐漸增加，行駛於道路上隨時可能會遇到突發狀況，建議駕駛人務必與其他車輛保持適當安全距離，因應突發情況時能及時做出反應，避免追撞事故發生。（編輯：郭諭儒）1131112

#台中市
#台中市警局第五分局
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