中國貨輪擱淺野柳 陳世凱盼11/14開始抽油

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（中央社記者王朝鈺新北12日電）中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，船上殘油達290噸，交通部長陳世凱今天表示，希望能在14日開始抽油，預計2週內抽完。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），為盡快完成殘油抽除，交通部航港局協調具備動態定位系統工程船「東方建設者」已在現場海域作業。

陳世凱下午在交通部航港局長葉協隆、民進黨立法委員王正旭等人陪同下，前往野柳地質公園涼亭近距離瞭解作業情形。

陳世凱受訪表示，從「鈺洲啟航」擱淺起，航港局日以繼夜想辦法，並調集適合船隻展開抽油作業，「東方建設者」已在現場海域待了5天、6天，期間每天嘗試吊掛抽油機具至「鈺洲啟航」，但最近海象不佳，浪高超過4公尺會影響「東方建設者」作業，目前仍在努力中。

陳世凱指出，預估明天清晨6時海象會稍微好一些，或許明天清晨就可以順利把抽油機具放上「鈺洲啟航」，如果順利14日就可以開始抽油，協助抽油作業公司也相當幫忙，答應若抽油機具架設完畢開始抽油後，願意24小時不間斷抽油，預計2週內把殘油抽完。

陳世凱表示，若因為海象不佳，14日無法抽油，葉協隆也已調集較小型船隻協助作業，若能接近到距離「鈺洲啟航」3公尺至5公尺就能作業，屆時作業門檻就能相對較低，希望能盡快展開抽油。

陳世凱表示，有許多國外觀光客前來野柳地質公園，此處更是國家重要觀光資產，希望「鈺洲啟航」不要造成海洋二度汙染，交通部現正全力防堵，抽油是當前第一要務。

陳世凱說，抽油完後有2種可能性，如果「鈺洲啟航」能拖走，在海象允許狀況下以大型拖船拖走，如果無法拖走，大概會朝就地拆解方向規劃。（編輯：李錫璋）1131112