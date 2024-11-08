中國貨輪擱淺野柳 估11/10日展開抽油作業

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（中央社記者王朝鈺新北8日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北市野柳岬，船上有247噸重油，工程船「東方建設者」今天抵達基隆港，可望10日展開抽油作業，若海象許可，預計5天內可將247噸重油抽除。

交通部航港局今天表示，為盡快完成殘油抽除，航港局協調具備動態定位系統工程船「東方建設者」今天抵達基隆港西25號碼頭，在完成抽油機具、設備及人員整備與安全檢查後，預計明天前往現場執行殘油抽除前置作業。

航港局指出，若海象許可及作業順利，可望自10日展開實際餘油抽除作業，若海象允許，預計約5天內可將247噸重油抽除，以期早日解除對海洋生態環境造成的威脅。

另外，協調同樣具備動態定位功能的工作船「水晶號」（CRYSTAL）著手動員機具、設備及人員等備便作業，預計12日抵達現場海域展開前置作業，以便順利地銜接15日後的相關作業。

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交通部次長林國顯今天在航港局長葉協隆陪同下，前往現場瞭解處置情形。林國顯指示航港局持續密切督促船東、保險公司及海事業者，把握海象可作業時間盡速完成餘油抽除。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風「康芮」外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆；「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上殘油達290噸（其中，43噸為輕油）。（編輯：戴光育）1131108