中國貨輪擱淺野柳 工程船克服風浪成功吊掛抽油設備

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，東方風能出動工程船「東方建設者」，克服強勁風浪在陡峭懸崖上安裝定位設備，成功將抽油設備吊掛至擱淺船上，防範油料外洩風險。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），交通部長陳世凱日前也實地勘查。東方風能科技公司接獲交通部航港局徵召，調派具備先進科技系統工程船「東方建設者」，投入救援工作。

東方風能執行長陳柏霖今天告訴媒體表示，「東方建設者」配備動態定位系統（DP2）及250噸動態補償大型吊車，確保在極端環境下仍能穩定作業，8日船隻順利抵達基隆港後，迅速開展施工準備。

「鈺洲啟航」擱淺位置位於礁岩密集海域，海況惡劣，浪高達4公尺，風險極高。東方風能組織了3支專業測量隊伍，分別對海床進行精密勘測，並克服天候及地形挑戰，快速完成區域性詳細調查；東方風能成功將抽油設備吊掛至擱淺船上，為後續油料處理工作奠定基礎。

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此次行動中，面對強勁東北季風，海上風浪大，工作條件極為艱難。東方風能後勤團隊冒險在陡峭懸崖上安裝定位設備，測量隊員則在巨浪中精確操作小型測量船進行地形測量；面對強大天氣壓力，「東方建設者」號船員仍以精準技術完成設備吊掛，確保任務成功推進。

陳柏霖表示，這次任務挑戰極大，東方風能作為台灣唯一能在如此惡劣條件下完成此項目的公司，深感責任重大；這不僅是企業該做的事，更展示了東方風能技術實力及對保護環境生態的堅定承諾，此次行動也突顯建立本土海事工程供應鏈的必要性。（編輯：陳仁華）1131114