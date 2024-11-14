朱學恒二審改判11月 鍾沛君：審判不是表演舞台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）名嘴朱學恒涉強吻台北市議員鍾沛君，二審今天改判11月徒刑。鍾沛君聲明表示，審判不是表演舞台，「我的人生也不是你的劇本」，期待回歸原本的人生，此後不再受此事干擾。

國民黨台北市議員鍾沛君發布聲明指出，知道這場審判會是一段艱難的旅程，但過程中的光景，還是屢屢讓她吃驚。

鍾沛君說，從事發的道歉切結到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用直播頻道與特定友好媒體人散播造謠，再到二審又再次髮夾彎，全部認罪，「最後，拿出一張本票」。

鍾沛君指出，審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張，演出另一套。「我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一齣和解戲碼」。

鍾沛君感謝一審到二審承審法官的勞心勞力，感謝律師的專業領路，感謝所有能透露與不能說出來的協助，還有要向在審判中，所有無端被捲入的人致歉。

聲明指出，期待回歸原本的人生，擁抱最愛的親友家人，專注最重要的問政與服務，希望此後，不再受此事干擾。至於民事庭，若獲判賠償，將依約悉數捐出。

鍾沛君表示，正如一審之後聲明，如果此案仍有餘波，只願在所有受委屈的靈魂心中，激盪出一點勇氣與希望。

全案起於，朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院認定，朱學恒所為造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審今天判決朱學恒11月徒刑，可上訴。（編輯：方沛清）1131114