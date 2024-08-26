朱學恒強吻鍾沛君一審判1年2月 高院首度開庭
2024/8/26 15:42（8/26 15:56 更新）
（中央社記者林長順台北26日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地院判處朱學恒1年2月徒刑，朱提上訴，台灣高等法院今天首度開庭。朱學恒、鍾沛君下午先後抵達高院，面對媒體詢問均不發一語。
朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，以雙手壓住對方肩膀，涉強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，涉再次強行親吻對方嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，依強制猥褻罪起訴。
台北地方法院審理後，認為朱學恒的確有接續以強暴方式猥褻鍾女，審酌朱男所為嚴重侵害被害人的性自主決定權及身體控制權，造成被害人無法輕易抹滅的心理傷害，且犯罪後顯然欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。
朱學恒提起上訴，聲明指出，對於長時間努力爭取，最終沒能得到一個公平審理的機會而感到失望，更對於未能把事實真相還原，公諸於大眾眼前，最後仍以判決有罪收場而深感遺憾。（編輯：方沛清）1130826
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