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強吻鍾沛君二審改判11月 朱學恒：不會再上訴

2024/11/14 12:36（11/14 13:12 更新）
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名嘴朱學恒（圖）涉強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，高院10月29日再次傳訊朱學恒。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
名嘴朱學恒（圖）涉強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，高院10月29日再次傳訊朱學恒。中央社記者郭日曉攝 113年10月29日
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（中央社記者劉世怡台北14日電）名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月。經上訴，高院審酌朱學恒改口認罪並欲和解賠償，今天改判刑11月。朱學恒透過臉書表示坦然接受，不會再上訴。

台灣高等法院指出，朱學恒一審否認犯行，但二審期間坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，本件雙方雖未能調解成立，但朱學恒犯後態度有所改變，因此撤銷一審判決改判。

高院合議庭審酌，朱學恒因自身慾望，利用被害人的信任強制猥褻，侵害被害人的性自主決定權，造成被害人嚴重心理創傷，並在一審審理期間，在公開的談話節目中談論政治話題時提及被害人，完全沒對自己行為造成被害人傷痛有真實歉疚，犯後態度難認良好，依強制猥褻罪判刑11月，可上訴。

關於緩刑部分，二審指出，朱學恒沒有前科紀錄，考量他直到二審才坦承犯行等一切情形，不予宣告緩刑。

全案起於，朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；朱學恒對一審判決科刑部分上訴，二審由高院審理，並於今天上午宣判。

鍾沛君在宣判後透過聲明表示，朱學恒從事發的道歉切結到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，再到二審又再次髮夾彎，全部認罪，「最後，拿出一張本票。」

鍾沛君表示，審判不是表演舞台，「我的人生也不是你的劇本」，期待回歸原本的人生，此後不再受此事干擾。

朱學恒則在臉書上貼文表示，「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔。並不會再上訴消耗司法資源」。（編輯：蕭博文）1131114

#鍾沛君
#朱學恒
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朱學恒強吻鍾沛君案 二審減輕改判11月徒刑
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