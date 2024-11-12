璩美鳳控柯文哲性騷擾 民眾黨：支持依法申訴

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（中央社記者郭建伸台北12日電）鏡週刊報導，指民眾黨主席柯文哲曾向媒體人璩美鳳性騷擾，不僅有肢體接觸，還事後傳訊。璩美鳳今天表示，當時大家都支持藍白合，柯文哲吃定以為會委屈吞下去，但她越忍越痛，身為女性應糾正歧視與霸凌。

民眾黨發言人吳怡萱表示，由於柯文哲目前人在羈押禁見中，民眾黨無從進一步了解，但民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控應給雙方各自表示意見的機會。

鏡週刊今天報導，柯文哲曾在2022年10月5日與璩美鳳等人開會，會議中柯文哲突然伸手摸璩美鳳手臂，與會的大家都愣住，待離開時，柯文哲還在電梯中一再對璩美鳳說，人不能長得太漂亮，並以妖精二字形容她，事後更傳訊息稱要聘璩美鳳當國安會副秘書長。

璩美鳳今天上午和聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有一同受訪，不僅回憶事發經過，也秀出訊息截圖佐證。璩美鳳表示，柯文哲侵犯肢體與空間權的方式，不是領導者應有的態度，她感到相當離譜，若這樣的人位子越高會越危險。

璩美鳳表示，當時大家都支持藍白合，而她也是小粉絲，柯文哲就是吃定他們這些小粉絲與小草，以為會把委屈吞下去，並利用支持的心態，來進行精神和動作的霸凌；她認為不應助長這種心態，身為女性、小草，她更要用實際行動糾正歧視與霸凌。

璩美鳳表示，柯文哲身邊有很多女性，她身為資深媒體人與政治工作者，柯文哲都如此對待，更何況是年輕一代的女生；很多人在柯文哲身邊可能吞忍很久，「說實在我也吞很久」，很多長輩都跟她說忍一下，但女性被歧視的問題，是越隱忍越痛。她呼籲，柯文哲應深思檢討，許多在政治人物身邊的女性也應勇敢拒絕錯誤的觀念。

宣昶有表示，他10月5日也一同開會，看到柯文哲把璩美鳳的手抓起來前後撫摸，他感到驚訝。

對此，吳怡萱透過聲明表示，有關鏡週刊所提及璩美鳳內容，由於柯文哲目前人在羈押禁見中，民眾黨無從進一步了解，但民眾黨絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控應給雙方各自表示意見的機會。

吳怡萱也指出，有關鏡週刊提及柯文哲秘書等相關影射，已是從科幻小說變成言情小說，民眾黨強烈譴責報導捕風捉影，套上黃色濾鏡惡意誤導社會大眾，在柯文哲無法為自身辯駁的時刻進行人格摧毀，亦對當事人造成傷害，並呼籲外界勿再妄加揣測。（編輯：蘇龍麒）1131112