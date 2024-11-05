台中交通局處長涉性騷5女下屬 盧秀燕：停職調查

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市交通局1名處長遭爆涉長期性騷女下屬，已有5人出面投訴，台中市長盧秀燕今天表示，性騷零容忍，即日起這名處長必須停職接受調查，如調查屬實一定嚴懲不寬貸。

台中市議會昨天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人質詢指出，交通局1名處長涉長期性騷擾女下屬，除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女下屬「以約會換開會」，4年來至少5人受害，是典型的權勢性騷擾。

黃守達表示，他接獲A女E女陳情，A女在留職停薪前曾告知交通局長葉昭甫遭性騷擾，但10個月過去仍無結果。他質疑，交通局調查拖延。王立任則認為，依照法規，若案情情節重大，在調查中即可停職，但這名處長目前卻是請假，根本逃避調查。

盧秀燕上午主持市政會議前接受媒體聯訪針對這起性騷案表示，她是六都唯一的女市長，對性平會比別人更堅持，對性騷更是零容忍。

盧秀燕說，被5名女同事投訴，非同小可，即日起這名處長必須停職接受調查，調查會勿枉勿縱，如果調查屬實，一定嚴懲絕不寬貸。（編輯：郭諭儒）1131105