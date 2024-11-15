苗栗銀樓又遭搶 鎖定越籍移工情侶涉案查獲1嫌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗某銀樓昨天又發生搶案，嫌犯佯稱要買金飾，趁店員不注意搶走金項鍊及戒指。警方今天指出，鎖定1對越南籍移工情侶涉嫌重大，並逮捕一名28歲的女移工，正追緝在逃主嫌。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明指出，14日下午4時許接獲民眾報案，苗栗市中正路某銀樓遭搶。獲報後立即成立專案小組追查，初步調查歹徒徒步前往銀樓佯稱購買金飾，在店家提供金飾供其挑選之際，趁店家不及防備搶奪金飾離開，得手後先徒步逃離現場。

受害銀樓於110年4月也曾遭歹徒持榔頭砸破櫥窗行搶，當時損失約價值新台幣60萬元金飾。業者表示，昨天搶奪金飾的男子，11日就曾經前往店內聲稱要買金飾，一待就是將近2個小時，當時還說妻子在對面買衣服，因此從店內走到店外，現在回想起來，可能是在準備犯案前先到店家勘查環境。

業者說，這次遭搶走的金項鍊重約3兩、金戒指約2錢，換算市價，損失約30萬元。

警方經連夜調查，發現嫌犯搶得金飾後，先徒步逃離現場，後續搭乘女友騎乘的普重機車接應離去，查緝員警以車追人，鎖定1對越南籍移工男女，昨晚10時許先查獲負責接應的女犯嫌，並掌握主嫌身分，懷疑他往銅鑼、三義郊區逃竄，目前正持續積極追緝。（編輯：戴光育）1131115