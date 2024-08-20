女子疑簽賭糾紛當街遭擄獲釋 苗栗警連夜逮4嫌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣28歲林姓女子18日在苗栗市遭人強擄上車，昨晚平安返家，警方今天表示，經成立專案小組偵辦，陸續逮捕4名犯嫌，初步調查，李姓主嫌疑為30萬元簽賭糾紛押人。

林姓女子18日下午2時許，在苗栗市新東街遭2名黑衣男子強押進白色轎車擄走失聯，家屬透過臉書社團發文協尋，引發關注；警方19日上午接獲林女丈夫報案後，警察局長陳世煌指示由刑警大隊、苗栗分局成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

專案小組以車追人，查出作案車輛懸掛失竊車牌，運用科技偵查，循線找到劉姓車主（35歲），劉男聲稱將車輛借給李姓男子，警方隨後鎖定李姓主嫌（37歲）及楊姓（34歲）、高姓（35歲）等男子。

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警方調查，李男夥同高男、楊男將林女載往嘉義一處工寮藏匿，後來發現警方追查，事情鬧大了，才於昨晚將林女丟包在一家汽車旅館附近。警方得知林女從嘉義搭計程車北返苗栗後，出動警力前往國道1號公館交流道附近攔下林女所搭乘車輛，將人平安帶回警局。

苗栗分局副分局長徐文明表示，初步調查林女疑與李姓主嫌有新台幣30萬元網路賭債糾紛，警方昨晚先後在新北市樹林區及台北市大安區等地將4名犯嫌拘捕到案，全案依妨害自由、傷害及竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，後續將持續追查在逃涉案共犯，並依法偵辦相關人等經營網路簽賭非法情事。（編輯：李錫璋）1130820