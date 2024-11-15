高檢署辦兒少研討會 聚焦司法詢問員制度

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）重大兒虐案件屢發，檢察官在整合醫療與司法專業意見上面臨挑戰，高檢署今天舉辦研討會，聚焦司法詢問員制度與專業整合機制，保障兒少及心智障礙者司法近用權，減少二次傷害。

台灣高等檢察署新聞稿指出，今天舉辦「重大兒虐案件專業意見整合與司法詢問員之運用研討會」，主題分別是重大兒虐案之專業意見整合、司法詢問員之運用及困境，由司法、衛福、醫療、社政及警政等領域的專家學者出席。

法務部政務次長徐錫祥指出，性侵害犯罪防治法於民國104年修法導入司法詢問員制度，針對兒少及心智障礙被害人提供專業協助，避免反覆陳述細節，減輕心理負擔，偵查實務應用仍存在歧見，需求也持續增加。

徐錫祥表示，需透過跨界研討和制度優化，拉近偵查實務與司法詢問員的距離，並確保被害人能在平等與尊重的環境中參與司法程序，落實法律保障。

高檢署檢察長張斗輝指出，兒虐案件往往牽涉法醫與臨床醫師對死亡原因的不同判定，影響偵查進展，檢察官在偵查中須整合多方專業意見，避免審判時衍生爭議。

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張斗輝表示，透過研討會來蒐集法界、醫界與社政專家對司法詢問員的建議，提供主管機關參考，加強各方協作，建構以被害人為核心的司法支持體系。

衛生福利部政務次長呂建德也說，衛福部持續推動兒保醫療整合中心與強化社安網計畫，是預防兒虐與支持受害家庭的基礎，當被害兒少無法清楚表達受害經過時，醫療、心理、教育及社工等專業團隊的共同協助是關鍵，但司法仍是最後一道防線，共同合作為被害兒少實現司法正義。（編輯：張銘坤）1131115