本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波波醫師議論延燒 現行執業資格、實習爭點一次看
首頁 / 社會

高檢署辦兒少研討會 聚焦司法詢問員制度

2024/11/15 19:30（11/15 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
重大兒虐案件屢發，檢察官在整合醫療與司法專業意見上面臨挑戰，台灣高等檢察署15日舉辦研討會，檢察長張斗輝（右）出席表示，盼透過研討會蒐集專家對司法詢問員的建議，提供主管機關參考，加強各方協作，建構以被害人為核心的司法支持體系。（高檢署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年11月15日
重大兒虐案件屢發，檢察官在整合醫療與司法專業意見上面臨挑戰，台灣高等檢察署15日舉辦研討會，檢察長張斗輝（右）出席表示，盼透過研討會蒐集專家對司法詢問員的建議，提供主管機關參考，加強各方協作，建構以被害人為核心的司法支持體系。（高檢署提供）中央社記者謝幸恩傳真 113年11月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北15日電）重大兒虐案件屢發，檢察官在整合醫療與司法專業意見上面臨挑戰，高檢署今天舉辦研討會，聚焦司法詢問員制度與專業整合機制，保障兒少及心智障礙者司法近用權，減少二次傷害。

台灣高等檢察署新聞稿指出，今天舉辦「重大兒虐案件專業意見整合與司法詢問員之運用研討會」，主題分別是重大兒虐案之專業意見整合、司法詢問員之運用及困境，由司法、衛福、醫療、社政及警政等領域的專家學者出席。

法務部政務次長徐錫祥指出，性侵害犯罪防治法於民國104年修法導入司法詢問員制度，針對兒少及心智障礙被害人提供專業協助，避免反覆陳述細節，減輕心理負擔，偵查實務應用仍存在歧見，需求也持續增加。

徐錫祥表示，需透過跨界研討和制度優化，拉近偵查實務與司法詢問員的距離，並確保被害人能在平等與尊重的環境中參與司法程序，落實法律保障。

高檢署檢察長張斗輝指出，兒虐案件往往牽涉法醫與臨床醫師對死亡原因的不同判定，影響偵查進展，檢察官在偵查中須整合多方專業意見，避免審判時衍生爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張斗輝表示，透過研討會來蒐集法界、醫界與社政專家對司法詢問員的建議，提供主管機關參考，加強各方協作，建構以被害人為核心的司法支持體系。

衛生福利部政務次長呂建德也說，衛福部持續推動兒保醫療整合中心與強化社安網計畫，是預防兒虐與支持受害家庭的基礎，當被害兒少無法清楚表達受害經過時，醫療、心理、教育及社工等專業團隊的共同協助是關鍵，但司法仍是最後一道防線，共同合作為被害兒少實現司法正義。（編輯：張銘坤）1131115

張斗輝
鄭銘謙出席高檢署座談會 籲嚴查中資非法挖角竊密打詐新四法上路 首起跨境詐欺案追訴羈押102人
徐錫祥
立委辦杜絕大麻氾濫公聽會 促落實反毒教育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：