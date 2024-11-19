新竹女吸毒成癮餵母乳 害死3個月親生兒

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）40歲楊姓女子有多 次毒品前科，去年懷孕到今年初男嬰出生，持續吸毒，結果男嬰喝下有毒母乳，生活環境也充滿安毒煙霧，3個月大時手腳冰冷送醫不治，新竹地院今天判刑6月。

判決書指出，40歲楊姓女子吸毒成癮，從去年懷孕期間至今年初男嬰出生後約3月期間內，在與男嬰共同生活空間住處，以燒烤吸食煙霧方式，多次施用第二級毒品甲基安非他命。

判決書表示，今年3月間男嬰臉色發白且手腳冰冷，楊女發現時立即送醫，但男嬰到院前已失去呼吸心跳，經急救不治。

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新竹地檢署檢察官相驗時，查出楊女明知已懷有身孕且須哺餵母乳，仍於懷孕及哺餵母乳期間施用甲基安非他命；另男嬰經解剖後，血液頭髮都有檢出甲基安非他命等，已達中毒致死濃度，同時佐證長期從母乳吸收毒品。

法官審酌，楊女為男嬰生母，應負責照顧，卻因用毒成癮而輕忽男嬰健全發育所需的健康成長環境及飲食，造成男嬰體內含有甲基安非他命過量中毒死亡悲劇，楊女因過失責任程度重大，依過失致人於死罪判刑6月。可上訴。（編輯：方沛清）1131119