埔里眉溪國有地遭倒土方逾4萬立方公尺 縣府追來源

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（中央社記者鄭維真南投21日電）南投埔里眉溪周邊國有地遭違法傾倒土方，縣府環保局等單位昨天到場，初估堆置逾4萬立方公尺，部分為營建廢棄物，今天將要求土地承租人等再次會勘，查核屬實進行後續處置。

埔里鎮居民反映，近期有砂石車經常於台14線埔霧公路旁集結，並頻繁進出眉溪周邊傾倒土方，擔心若為爐渣恐危害環境，甚至可能污染農業灌溉用水。

南投縣環保局長李易書向中央社記者表示，昨天環保局會同經濟部水利署第三河川分署、埔里鎮公所等單位前往現場會勘，發現確實有土方違法堆置，初步評估為廢土與營建剩餘土石方，夾雜廢棄物。

現場勘查比對，有2筆國有財產署出租地被傾倒土方，面積估計超過1公頃，數量至少4萬立方公尺。

環保局指出，營建廢棄物依法須委託合法業者處理，不得任意回填堆置土方，目前已請施工單位停工，今天將要求土地承租人、行為人等再次到場會勘，追查土方來源；此外，不排除進行開挖，將土方送驗，後續也會要求全數清除違法堆置土方。（編輯：陳仁華）1131121