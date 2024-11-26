貨輪擱淺野柳抽出5噸油暫停 估29日再抽殘油

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（中央社記者王朝鈺新北26日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」10月底擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，昨天展開抽油作業，共抽出5噸重油，但受到海象影響今天清晨暫停抽油，預計29日再度抽取殘油。

交通部航港局今天發布新聞稿指出，航港局遵照交通部長陳世凱指示，在船東互保公司（P&I）委託的海事專業團隊完善前置作業及安全第一原則下，掌握近期最佳海象，昨天上午啟動抽油作業，優先抽除汙染風險最高的重油。

航港局表示，作業人員首先進行油櫃注水作業，以利餘油抽除，於昨天晚間8時20分，順利抽出餘油至接收餘油的動態定位船舶「水晶號」（CRYSTAL），共抽出5噸餘油，受到海象限制，這次抽油作業在今天清晨暫告一段落。

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航港局指出，為因應東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業將採分次、分段方式執行，航港局及P&I委託的專業團隊，將依照氣象署的海象預報，把握每次允許作業的海象期間，加速抽除殘油，預計下次可抽油期間約為11月29日至12月2日，在海象較為平穩下接續辦理，期儘早抽除290噸殘油。

至於船體與橋式機的移除，據了解，航港局已要求船東在今天晚間開會前提出移除計畫，若船東未提出計畫，且未說明理由和下次提出計畫的期程，航港局將依違反商港法規定，處以新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1131126