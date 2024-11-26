宜警破暴力討債 縣府拆幫派堂口

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭警方去年破獲暴力討債集團，竹聯幫弘仁會宜蘭分會將被害人押到以車體美研工坊為掩護的堂口，敲碎被害人手指等方式凌虐，這處工坊經認定為違建，縣府今拆除毒瘤。

宜蘭縣刑事警察大隊大隊長鄭偉豪今天在拆除現場指出，警方去年掌握竹聯幫弘仁會宜蘭分會幫派分子涉嫌魚肉鄉民，不只放高利貸，更將債務人押至設在位於羅東鎮以車體美研工坊為掩護的堂口後方凌虐被害人，將被害人關在狗籠，逼迫被害人吞下檳榔渣。

鄭偉豪指出，幫派分子甚至以「1根手指抵債100萬元」，敲碎被害人手指，錄影傳給被害人家屬，並強逼被害人簽下千萬元本票，警方去年2月至12月間發動3波搜索，拘提共28名犯嫌到案，詢後依法送辦，縣警局並以「第三方警政」策略，將這處堂口報請宜蘭縣政府認定是否合法。

縣府建設處副處長邱程瑋指出，經通知羅東鎮公所查報，認定這處車體美研工坊違反建築法，為擅自建造的違章建築，面積約800平方公尺，縣府依規定通知補辦手續，但逾期未補正，依規定開立拆除處分書。

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邱程瑋說，因此案屬於危害公安重大案件，縣府通知今天要強制拆除，上午到現場時業者已自行拆除（主體部分），但會要求業者將現場廢棄物清除完畢後，向縣府呈報備查結案，後續類似案件也會依相同模式來處理，維護公共安全。

宜蘭縣警察局長侯東輝指出，「敢來宜蘭搗亂，一定讓你付出慘痛代價」，宜蘭警方必將澈底掃蕩黑幫勢力，展現「捍衛蘭陽治安，我們寸步不讓」決心。（編輯：方沛清）1131126