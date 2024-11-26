男警局外談判潑油漆燒死人 友人助逃亡判5月

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（中央社記者鄭維真彰化26日電）黃姓男子與杜姓男子去年7月於台中警局外談判，黃男帶汽油縱火，導致杜男重傷死亡；黃男日前遭判無期徒刑，協助黃男逃避追緝的高男近日被依藏匿犯人罪判5月刑期。

檢方起訴書指出，31歲黃男與38歲杜男為朋友，民國112年7月24日黃男在雲林縣原本要載母親就醫，杜男臨時要求黃男前往台中市政府警察局第四分局外談判、協調債務。黃男不滿長期遭使喚，因而心生怨恨，帶汽油、火柴等赴約。

黃男與杜男一言不合起口角，便將約8.5公升汽油朝杜男潑灑，點燃火柴後逃離現場，杜男經搶救後仍傷重不治。日前台中地方法院依殺人罪，判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

檢警調查，黃男犯罪後，聯絡高姓男子前來搭載其離去，高男看見黃男身上多處燒傷，顯露涉嫌縱火犯罪痕跡，仍基於藏匿人犯犯意，載黃男到彰化縣北斗鎮、雲林縣莿桐鄉超商買冰塊冰敷。

據彰化地方檢察署起訴書內容，事發當晚，高男替黃男向其母親拿錢後，2人在雲林四處遊蕩逃避追緝，高男除提供自己手機給黃男與家人聯絡，25日上午又把自己父親銀行帳戶給黃男胞弟匯款，作為黃男就醫費用，下午高男陪黃男在雲林就醫被警方當場查獲。

彰化地方法院近日將高男依犯藏匿犯人罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：李淑華）1131126