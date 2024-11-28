詐團女車手收取千萬元未遂遭逮 嘉院判7月徒刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）李姓女車手被控今年8月間至嘉義縣收取詐款新台幣1000萬元，警當場逮捕李女及監控車手的潘男。嘉檢起訴，嘉院考量2人不思正當方式謀生犯案，今天判處7月及1年徒刑。可上訴。

嘉義地方法院表示，嘉義縣太保市有民眾誤信網路投資可致富，誤陷以LINE暱稱「大隱國際在線營業員」帳號、「美君－資訊社團」群組，詐團成員對被害人佯稱，只要依指示入金、投資可獲利賺錢等語，以假投資股票方式詐騙，被害人多次交付現金、黃金。

今年8月間，嘉義縣被害人不滿被騙，詐欺集團又來電準備收取新台幣1000萬元的投資款，則向警方報案，與詐團相約面交，警方當場逮捕收款的李姓女車手，並一併查獲在旁監控車手的潘姓男子，嘉檢日前依詐欺罪嫌起訴2人。

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嘉院指出，李女、潘男於8月間分別加入詐欺集團組織。李女負責收取被害人受騙款項並上繳詐欺集團成員，每收一筆款項可獲2000元報酬；潘男擔任監控手，負責監控車手，確保車手依詐團指示，如實上繳收取受騙款項。

嘉院考量2人均坦承不諱，並審酌2人均屬青壯年，非無謀生能力，不思以正當工作謀生，竟為快速獲取錢財，加入詐欺集團，造成廣大民眾受騙，危害社會甚重，因此，依共同犯詐欺取財未遂罪嫌，判處李女有期徒刑7個月、潘男1年徒刑。（編輯：李淑華）1131128