微電車即起須領牌上路 違者最高可處3600元罰鍰

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）微電車即起需投保、登記和領牌才可上路，台北市警察局交通警察大隊表示，實施首日至今天上午9時止，共取締8件違規，有2件為未領照行駛，北市28處路口將加強執法。

台北市警察局交通警察大隊今天在西門町舉辦「微型電動二輪車全面領牌，實施首日執法」記者會，副大隊長林榮峰指出，即日起微電車（俗稱電動自行車）未依規定領牌行駛，將依道路交通管理處罰條例第71-1條處以最高新台幣3600元罰鍰。

同時，車輛移置保管，若為未經型式審驗合格者，將並沒入車輛。

根據交通警察大隊統計資料顯示，今年1月起至11月29日止，共取締微電車違規1631件，其中違規前3大項目分別為「駕駛人未依規定戴安全帽」398件、「不依規定停放車輛」397件和「違規行駛人行道」291件。

林榮峰說，為因應今天起微電車全面領牌規定實施，北市警自11月19日起就規劃連續4週微電車宣導暨執法專案勤務，各警分局針對轄內工廠、校園、市場周邊等微電車易出沒熱點，每天加強稽查及宣導，並於實施後2週加強微電車未依規定領牌執法。

他指出，統計今天實施首日從凌晨零時起至上午9時止，共取締微電車違規8件，分別為「未領用牌照行駛」2件、「未領用牌照車輛於道路停車」1件，「未戴安全帽」1件和「其他動態違規」4件。

違規案件發生行政區，分別為萬華區2件（未領用牌照行駛、闖紅燈），中山區2件（闖紅燈），大安區1件（未領用有效牌照停放於道路），松山區2件（未領用牌照行駛、未戴安全帽），士林區（闖紅燈）。

為加強宣導和取締，今天在北市28處路口將加強執法，包括鄭州街、塔城街口和台北小巨蛋等處。

交通警察大隊說明，即日起微電車若未懸掛牌照或懸掛他車牌照於道路停車者，依法將處1200元至3600元罰鍰，車輛移置保管；另騎乘微電車應滿14歲、應戴安全帽、不得載人，未戴安全帽者依法可處300元罰鍰；北市開放自行車行駛的人行道、自行車道（河濱自行車道除外），都禁止微電車行駛；最後，微電車並應遵守交通標誌、標線、號誌規定行駛。

此外，微電車行駛速率為時速25公里以下;若違反改裝微電車者，可處1800元至5400元不等罰鍰。

交通警察大隊提醒，北市微電車已掛牌率約6000多件，今年1月至11月29日肇事案件為207件，去年為217件，多為未注意車前狀況所致，提醒民眾騎乘微電車要多 留心相關規定，以免受罰。（編輯：方沛清）1131130