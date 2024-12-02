新北某國中有狼師涉性侵學生 教局：已停聘調查

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市某國中發生教師涉嫌性侵學生，被害學生家長得知後憤而提告；教育局表示，學校得知後已將涉案教師停聘並啟動調查。若經調查屬實，最重將解聘並登載通報終身不得聘用。

受害學生家長向自由時報投訴指出，孩子曾接受涉案教師輔導，還被帶出吃飯、請喝飲料、購買手機及給予金錢等，進而性侵多次得手，孩子心生畏懼哭訴才使全案曝光，家長也憤而報警提告及通報學校。

教育局以訊息向中央社記者說明，學校於11月底得知此事後立即通報並啟動調查，這名教師已停聘靜候調查，且不得應聘其他教職。

教育局表示，被害學生家屬已提出告訴且由警察單位進行偵辦調查中，教育局於第一時間掌握相關資訊持續督導學校加速處理追蹤輔導。

教育局表示，已責成學校依性別平等法組成調查小組調查中，若經調查屬實，必定嚴懲、絕不寬貸，最重將這名教師解聘，並登載於教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

教育局強調，為保障學生學習權，已要求學校持續對受害學生進行關懷並提供輔導資源支持，優先照顧及穩定就學、生活及身心安定健康。（編輯：林恕暉）1131202