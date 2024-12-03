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衛生局女管理師洩酒癮個資被夫告發 嘉檢緩起訴

2024/12/3 17:37
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（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）嘉義市衛生局蔡姓專業管理師曾將接受酒癮治療的民眾個資，以Line傳給丈夫黃男，後來2人感情生變，黃男向嘉檢告發，嘉檢偵結，因被曝光當事人不願追究，以緩起訴處分。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，蔡女自111年4月中旬起擔任嘉義市衛生局的專案管理師，職務內容包括酒癮戒治轉介等業務，從中辦理當事人治療費用的補助方案，為具有法定職務權限的公務員。

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嘉檢表示，蔡女分別於去年9月及11月間，透過通訊軟體Line，將申請酒癮治療的個人資料，傳送給丈夫黃姓男子，詢問是否有認識；不過，後續因黃男與蔡女夫妻感情不睦，黃男向嘉義地檢署告發，指控蔡女涉及違反個資法。

嘉檢指出，蔡女坦承犯行，考量蔡女素行良好，無前科，且被公布個人資訊的當事人不願提出告訴，認為以緩起訴處分為適當；緩起訴期限為1年，須向公庫支付新台幣3萬元，並參加法治教育宣導活動4小時。（編輯：陳清芳）1131203

#嘉檢
#嘉義市衛生局
#嘉義地檢署
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