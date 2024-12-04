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前彰化縣議員洪柏葳涉當車手遭逮 家人：很久沒聯絡

2024/12/4 15:10
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）前彰化縣議員洪柏葳因擔任詐騙集團車手遭逮捕。洪柏葳家人說，已很久沒聯絡，不清楚洪柏葳近況；縣議會同僚指出，洪柏葳剛當選時表現還可以，後來因債務糾紛較少在議會露面。

媒體報導，前無黨籍彰化縣議員洪柏葳因擔任詐騙集團車手，今年9月在新北市現身與民眾現金交易，當場遭埋伏員警逮捕，洪柏葳為前彰化市民代表洪鎮雄之子，2018年首度參選彰化縣議員即當選，不過在任內發生桃色糾紛及債務糾紛，2022年尋求連任失利。

有媒體今天打電話給洪柏葳的家人，家人指出，已很久沒和洪柏葳聯絡，不清楚他的近況。

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有彰化縣議員指出，洪柏葳剛當選議員時，表現還不錯，也會參加議會內大小會議，後來已婚的洪柏葳發生桃色糾紛，隨後傳出洪柏葳在外有債務，2022年尋求連任時卻落選。

有議員表示，洪柏葳擔任議員時，可能因發生債務糾紛，平時都住在彰化縣議會會館，開會時雖簽名領出席費，但很少開完會，再度尋求連任卻落選，今天聽到他淪為詐騙集團車手，讓人不勝唏噓。（編輯：李淑華）1131204

洪柏葳
彰化前議員洪柏葳涉當詐團車手 新店被逮
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