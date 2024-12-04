21歲假釋男超商搶網購物暴打店員 嘉院判5年4月

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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）21歲高姓男子被控今年5月間至超商取網購物，因沒錢動手行搶並暴打店員遭警逮捕，嘉檢依強盜罪嫌起訴；嘉院審酌高男在假釋付保護管束期間又犯案，今天判5年4月徒刑；可上訴。

嘉義地方法院表示，高男5月間先在購物網站訂購價值新台幣逾萬元手機，並指定寄至某超商取貨，為貨到付款；於5月27日凌晨，高男至指定超商假借付款取包裹，並趁店員取貨、登打結帳資訊時，動手搶奪店員手中包裹。

不過，店員緊抱包裹不放並發生拉扯，後續高男徒手毆打店員頭部及身體，並強力拉扯拖行後搶走包裹；高男逃逸後，發現包裹內沒有訂購的手機，又立即折返回超商，誤認櫃台上外送接單機為所訂購手機，迅速取走逃離現場。

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警方根據超商監視器畫面鎖定嫌疑人身分，當天就逮捕高男；嘉檢偵結，依強盜罪嫌起訴，因高男假釋中，檢方向上呈報撤銷假釋，高男入監繼續服1年8個多月刑期。

嘉院表示，高男於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，審酌高男因缺錢購買手機而涉強盜犯行，且徒手毆打拖行拉扯店員，造成店員臉部挫傷及左側手肘挫擦傷等傷害；另外，參酌高男在假釋付保護管束期間，未能有所警惕再犯強盜案，因此，判處有期徒刑5年4個月。（編輯：陳仁華）1131204