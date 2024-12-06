市立馬術場遭浪犬侵入引論戰 愛狗人士控告黃偉哲

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市立馬術場近期遭流浪犬侵入攻擊，造成馬兒死傷，引爆愛狗人士與民眾在馬場臉書粉專論戰，愛狗人士自認被霸凌，今天控告網友，連台南市長黃偉哲也被告。

愛狗人士今天前往台南地檢署按鈴控告網友涉及恐嚇、公然侮辱、違反個資法等罪嫌，且認為市府監督市立馬術場不周，同時控告黃偉哲涉嫌瀆職。

台南市政府表示，不認同洩漏個資、恐嚇等行為，呼籲網友應回歸理性討論流浪犬問題。目前台南市立馬術場及官網由市府委託民間經營，將請管理單位加強審視社群網站，避免觸法。

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市府表示，部分流浪犬已讓當地居民心生恐懼，造成環境安全疑慮及人民財產損害，民眾應勿任意餵食流浪犬，台南市動物防疫保護處執行公務時，也切勿追逐、拍打公務車輛或工作人員等妨礙公務行為。

中國國民黨籍台南市議員蔡淑惠、蔡育輝與李中岑11月15日在台南市議會播影片，指一群流浪犬侵入攻擊黃金海岸周邊馬場，造成2頭迷你馬及1頭賽馬死亡，還有2頭迷你馬及1頭賽馬被咬傷，死亡馬兒更遭啃食，餵食流浪犬者卻放話不准台南市政府捕捉，市府應祭鐵腕處理。（編輯：郭諭儒）1131206