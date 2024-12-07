感情糾紛互毆持空氣槍對峙 台中警逮7人法辦

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中賴姓男子與女友有感情糾紛，雙方昨天晚間相約談判，女方的友人陳男等6人到場後，與賴男互毆發生衝突，雙方還拿出空氣槍對峙。警方逮捕涉案的7人後，依聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

台中市警局第五分局今天表示，警方6日晚間10時45分獲報，北屯區崇德路十路一段與松仁路口有糾紛案，立即派員前往處理。

警方到場時，現場1輛機車遭毀損，員警查訪發現機車車主40歲賴男，疑似與他人有糾紛，雙方並在場持空氣槍對峙進而追逐互毆，但另一方已開車離開現場。

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經員警循線追查涉案的自小客，帶回車上26歲陳男、25歲林男、18歲胡男、21歲胡男、24歲范男，及先行離開的19歲周男等6人釐清案情。

警方初步調查，賴男與女友有感情糾紛，雙方相約談判，女方的友人陳男等6人到場後，與賴男互毆發生衝突，雙方還拿出空氣槍對峙。警方偵辦後查扣2把空氣槍，並將賴男等7人依傷害、聚眾鬥毆、毀損等罪嫌函送台中地檢偵辦。（編輯：謝雅竹）1131207