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北竿水下工作人員觸電意識不清 海巡助後送急救

2024/12/7 19:36（12/7 20:10 更新）
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海巡署金馬澎分署第10岸巡隊6日晚間於北竿白沙港執行安檢勤務時，發現1名水下工作人員因觸電致意識不清，隨即通報並協助後送至南竿醫治。（馬祖海巡隊提供）
海巡署金馬澎分署第10岸巡隊6日晚間於北竿白沙港執行安檢勤務時，發現1名水下工作人員因觸電致意識不清，隨即通報並協助後送至南竿醫治。（馬祖海巡隊提供）
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（中央社記者潘欣彤連江縣7日電）海巡署金馬澎分署第10岸巡隊昨天晚上於北竿白沙港執行安檢勤務時，發現1名水下工作人員因觸電致意識不清，隨即通報並協助後送至南竿醫治。

海洋委員會海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天透過新聞稿表示，第10岸巡隊於6日晚間10時許在白沙港運用智慧型港監系統發現港內工作船異常，立即派遣安檢人員前往察看，發現1水下工作人員因作業不慎觸電，經與現場民眾協助救起時已無意識，隨即通報相關單位。

馬祖海巡隊指出，接獲第11巡防區指揮部與北竿衛生所通報，此傷患需後送轉院治療，並經評估有就醫急迫性，又因南竿風勢過大，直升機無法起降，難以後送至台灣本島醫院下，改由馬祖海巡隊派艇馳援後送南竿連江縣立醫院醫治。

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獲報後，馬祖海巡隊表示，立即派遣PP-3522艇至北竿白沙港，與白沙安檢所及連江縣消防局人員合力接駁病患、雇主及護理師登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港，並在現場岸巡、消防與醫護人員協助下，以救護車送往連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊指出，馬祖島際間以客船交通往返，若夜間有緊急醫療需求，並經專業評估與通報程序後，將立即派艇協助後送就醫，今年已執行36次相關勤務，維護民眾生命財產安全。（編輯：戴光育）1131207

#馬祖海巡隊
#白沙港
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