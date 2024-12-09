羅東某診所遭控租霸關說警護航 分局：依法辦理

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）宜蘭縣羅東鎮某診所負責人遭指控欠租金近百萬元不搬家，還涉找議員撐腰動用大批警方到場對租管施壓。羅東警分局今天表示，過程依法辦理，並無遭受外界施壓關切。

署名「租管林先生」網友在社群媒體上傳2段影片，指控羅東某診所不付租金，積欠近百萬元也不搬家，背後（後台）很硬也不能這樣，房東要繳貸款，房東就不是人嗎，有議員親戚就欺負人，還一直說有誤會，他想聽說明，但診所方都不講。

影片顯示，診所方與議員通話時還提到「你還認識所長，這麼厲害，你現在有聯絡所長了嗎」，議員叫員警、刑警、便衣刑警到場，還沒了解情況，就不斷要求他離開，他要將診所斷水斷電，便衣刑警想把他當成現行犯，官威強大真的超扯。

對此，羅東警分局今天表示，6日晚間8時48分接獲報案後，派遣警力前往現場了解，因這間診所4日晚間6時許曾遭人惡意潑漆，警方正積極偵辦中，所長為防止發生醫療暴力事件，立即請求偵查隊派員到場支援。

警方初步清查，當時租管方有5人在場，主張診所負責人未繳納房租，便到場要執行斷水斷電，但無法律依據，也無法院人員到場執行，警方為避免雙方發生衝突在場維持秩序，過程均依法辦理，並無遭受外界施壓關切。

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遭指控的議員在臉書（Facebook）發文表示，當時他請診所負責人依法報警，交由警方處理，診所負責人致電給他時，警方已在現場，因此他並未致電派出所所長協派員警，他也未替診所負責人撐腰，且兩人無任何親戚關係。

律師蔡家豪指出，此案租管方若強制斷水斷電或剪斷水管、電線，恐涉強制罪及毀損罪，警方若當下認為行為人觸犯毀損罪嫌，為阻止不法侵害擴大，可當場予以逮捕，再通報檢察官，由檢察官決定，建議民眾若發生租屋糾紛，應提出民事遷讓房屋及返還租金訴訟。（編輯：戴光育）1131209