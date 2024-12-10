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京華城案涉行賄 北檢傳喚朱亞虎

2024/12/10 16:43
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（中央社記者謝幸恩台北10日電）台北地檢署偵辦京華城案進度進入尾聲，為鞏固涉行、收賄案情，檢察官今天傳喚獲具保停押的前鼎越開發公司董事長朱亞虎。朱亞虎面對媒體詢問，均不回應。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令台北市前副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。檢察官日前聲請吳順民、朱亞虎具保停押獲准，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲延押獲准。

北檢認為，朱亞虎涉犯貪污治罪條例對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，審酌涉及相關犯罪事實於羈押期間已充分陳述及答辯，雖仍存在羈押事由，但無羈押必要，日前向台北地方法院聲請具保停押。北院裁定朱亞虎200萬元交保。北檢檢察官為鞏固京華城涉行、收賄案情，今天下午傳喚朱亞虎說明。（編輯：方沛清）1131210

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