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內湖母女遭詐1200萬輕生 1車手遭收押禁見

2024/12/11 09:12（12/11 09:21 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北11日電）台北市內湖區一對母女輕生，生前遭詐騙1200萬元，經士林地檢署指揮警方拘提黃姓、楊姓車手到案，訊後向法院聲押禁見黃嫌。士林地方法院昨天深夜裁定羈押禁見。

台北市內湖區1對母女8日在家輕生並留有遺書，據調查，母女生前遭詐騙新台幣1200萬餘元，而當時負責受理的台北市警察局內湖分局港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫時言詞缺乏同理心，已被函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理。

警方追查，被害婦人在臉書（Facebook）看到偽冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的投資詐騙廣告，加入LINE投資飆股群組，並邀女兒加入；母女自今年7月至10月間，陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，財損金額達1200萬餘元，驚覺受騙後於12月4日向港墘派出所報案。

檢警專案小組昨天先在桃園市和新北市汐止區拘提楊姓及黃姓車手，據查楊嫌7月間向被害人收取20萬元，黃嫌則在8月間向被害人收取40萬元；檢察官諭令楊嫌以5萬元交保並限制住居，另向法院聲押禁見黃嫌獲准。

辦案人員昨天再於新竹地區與高雄市拘提謝姓與王姓車手，據查謝嫌向被害人收款50萬元，王嫌向被害人收款100萬元，今天將移送士檢複訊。

內湖警分局昨天表示，本案共有10名車手涉案，其中5名已遭關押，昨天共拘提另4名車手到案，並追捕在逃的最後1人。（編輯：謝雅竹）1131211

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