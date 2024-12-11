男涉推倒母親路人通報送醫10天不治 嘉檢聲押遭駁

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義市莊姓男子日前與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後未理會，陳婦在路邊被發現送醫治療10天不治；檢警相驗有外傷，今天解剖，警移送莊男，嘉檢聲押，嘉院認無羈押必要駁回。

嘉義地方法院表示，經訊問後，莊男坦承案件客觀犯行，依據證述、監視器畫面等事證，已有具體事證合理認為莊男疑有殺害直系血親尊親屬的不確定故意，涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。

嘉院指出，審酌莊男雖坦承客觀犯行，但就主觀犯意有所爭執，這起案件相關證人均為莊男鄰里或親屬，彼此接觸機會高，且案件最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有勾串證人之虞，具有羈押原因。

嘉院表示，鄰里等相關證人於案發前聽聞的爭吵情況，均非當場見聞事發過程的目擊證人，因此，莊男雖有可能勾串，在衡量莊男人身自由，及依比例原則權衡，認為尚無羈押必要，諭令莊男請回，且不得恐嚇或騷擾相關證人。

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65歲陳婦於11月28日凌晨4時19分左右，被發現倒臥住家門口，路過民眾發現通報119，由救護車送醫急救，直到12月7日上午宣告不治，嘉義市警察局第一分局報請檢察官相驗。

檢警表示，檢警相驗，陳婦身體有外傷，安排今天解剖釐清死因；陳婦兒子莊男11月28日凌晨曾與母親起爭執，並在路邊動手推倒母親未加理會；警詢後，依涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，嘉檢則向嘉院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1131211