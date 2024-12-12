假檢警詐台中婦7300萬元 主嫌一審判6年6月

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（中央社記者蘇木春台中12日電）彭姓男子組成詐騙集團，以假檢警詐騙台中葉姓婦人涉洗錢，葉婦陸續交付現金並以房產借貸，交付逾新台幣7300萬元，事後葉婦發現受騙提告，法院一審判彭男6年6月徒刑，可上訴。

台中市警察局第四分局今天發布新聞稿表示，退休獨居的70多歲葉姓婦人，於民國111年11月間，接獲詐騙集團電話，以假檢警詐術方式，假冒檢察官稱她涉犯洗錢防制法為由，需調查存款金流外，並要求監管名下所有現金。

葉婦在未經查證下，經詐團指示多次提領現金、金條等財物至指定處所交付，直至近4700萬現金存款均被掏空後，詐團轉而盯上她名下7間房產，透過詐團成員居中牽線，將葉婦名下7處不動產質押借貸2600萬元，借貸所得均上繳詐團。

直至112年5月間，葉婦才得知遭詐騙向警方報案，但積蓄加上借款共損失逾7300萬元。全案經警方報請新北地檢署指揮新北市警察局永和分局、林口分局及台中第四警分局偵辦，將詐騙集團主嫌彭男與成員等9人送辦。

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辦案人員查出，詐團發現葉婦不熟手機操作，對外聯繫均透過家中電話，當接獲假檢警來電時，她驚慌失措無從判斷真偽，且詐團以保密協定為由，阻斷她向外求助管道。

彭男所屬的詐騙集團除被害人葉婦，還詐騙吳姓、陳姓等被害人，經警方偵辦後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送新北地檢署，經檢方偵辦後起訴，新北地方法院日前一審判彭男6年6月徒刑，併科罰金55萬元，可上訴。（編輯：謝雅竹）1131212