誤信假投資防洗錢規定 彰化婦被騙113萬報警逮車手

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化一婦人聽信詐團說詞，以為投資虛擬貨幣可獲高額報酬，看到假契約上有防洗錢規定後竟信以為真，先後投資113萬卻無下文後報警，員警埋伏逮捕車手黃男，另追查其他共犯。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，陳姓婦人相信詐騙集團說法，以為在投資平台上投資虛擬貨幣可獲高額報酬，詐團為取信婦人，還提供「代購數位資產契約」，印有商品名稱VSDT、交易數量、單價與總價，並附有雙方簽署欄位。

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警方指出，契約內容還特別加入「不可抗力條款」與「防洗錢規定」，讓婦人信以為真，且以「限時優惠」或「稀缺投資機會」為由，誘使陳婦迅速下決定，來不及驗證文件真偽就匯錢投資。

警方表示，陳婦先後投資約新台幣113萬元卻領不到獲利及本金，驚覺受騙上當，因此向彰化分局中正派出所報案；員警協助受害人與詐騙集團約定在超商面交現金24萬元，逮捕黃姓車手，查扣假投資契約、現金24萬元、手機1支、金融卡2張等贓證物，案件已移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131212