記者誤植山陀兒颱風畫面涉違災防法 士檢不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）今年山陀兒颱風來襲，黃姓男記者將凱米颱風災情影片製作為山陀兒颱風災情畫面，涉犯災害防救法。士檢認為，黃男主觀無散播不實訊息犯意，難排除其誤植可能，予以不起訴處分。

10月1日至4日期間，山陀兒颱風登陸高雄市造成災情，黃男將7月凱米颱風引發高雄岡山典寶溪淹水轎車滅頂的影片，上傳至其Youtube與TikTok新聞平台，並於影片標註「#山陀兒#颱風#高雄#岡山#典寶溪」。

法務部調查局屏東縣調查站認為，黃男的行為屬散布不實訊息，足以造成民眾恐慌而生損害於公眾，涉違反災害防救法的散播不實訊息罪，移送檢方偵辦。

黃男到案後供稱，他從LINE群組「手機畫面、突發事件傳檔專用」下載此影片，因群組成員為新聞工作者，基於信任未加查證，誤認此影片為山陀兒颱風造成的災情畫面，並無意圖造假或引發社會恐慌。

士林地檢署偵查後認為，此LINE群組上傳、分享全台各地所發生有新聞價值的影片、新聞稿及單位回應，多屬第一手消息，新聞從業人員追求時效，而相互分享新聞，未必能查證每一則新聞、影片真實性，合於常情。

檢察官認為，黃男的行為難以排除為誤植，且無散播災害謠言或不實訊息的犯意，認定罪嫌不足，日前予以不起訴處分。（編輯：謝雅竹）1131213