台中男開車闖紅燈撞機車害2傷 肇逃落網送辦

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市南屯區今天凌晨發生車禍肇逃事件，警方表示，男子開車闖紅燈與機車碰撞後逃逸，致機車騎士及乘客倒地受傷，警據報循線將男子逮獲，除開單舉發並移送台中地檢署偵辦。

台中市消防局於凌晨1時57分據報南屯區忠勇路發生車禍需救護，有2人躺在地上，隨即出動救護車及救護人員前往搶救，現場1男1女身上多處骨折，分別送往台中榮總及中山醫學大學附設醫院救治。

警方追查發現，22歲黃姓男子駕駛自小客，於南屯區忠勇路與永春南路口闖紅燈後，與機車發生碰撞後仍駕車離去。

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警方表示，這起交通事故造成機車駕駛22歲劉姓男子身上多處骨折送往台中榮總；以及15歲女性乘客多處擦挫傷送中山醫學大學附設醫院救治，2人仍在治療中，均無生命危險，雙方酒測都無酒精反應。

警方經擴大調閱路口監視器鏡頭鎖定黃男身分，立即前往西屯租屋處逮人，將依肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。警方並針對黃男闖紅燈部分予以製單舉發。（編輯：謝雅竹）1131213