馬來西亞夫妻來台尋30年前故人 中市警協助再聚首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）馬來西亞籍周姓男子曾在台灣打工受到林姓房東照顧，30年後他和太太重遊台灣，希望找尋林姓房東，但僅有的名片地址門牌已整編，人事全非，警方詢問舊地址的老店家，循線找到房東完成任務。

台中市太平警分局今天發布新聞稿表示，馬來西亞籍周姓男子30年前曾到台灣打工2年，當時林姓房東對他照顧有加，周男也在台灣認識妻子。30年後，夫妻倆帶著兒女重遊台灣，但手上僅有1張名片，但名片上地址已經過門牌整編，街景人事已非，陷入困境，周姓男子求助警方幫忙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

太平警分局宏龍派出所員警得知當時林姓房東有經營機車行，員警靈機一動沿光興路向附近的機車行老店家詢問，1名陳姓機車行老闆依稀知道有個林姓同業，不過他已歇業20年，僅知住在附近「茶寮」。警方帶著周姓夫婦一家人到光興路周邊產業道路詢問，果然找到林姓房東，完成超級尋人任務。

周男與林姓房東聊起30年前往事，回憶湧上心頭，雙方互留聯繫方式，期待下次再見面。周男夫婦也感謝警方的協助，讓他完成多年心願。（編輯：謝雅竹）1131213