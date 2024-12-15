台中和平山區2起山域事故 1昏倒不治1攀岩骨折

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市和平山區昨天發生2件山域事故釀1死1傷，其中1名男子登八仙山步道昏倒，搜救人員到場時，男子已無呼吸心跳，檢方將釐清死因；另1名男子在德芙蘭步道附近攀岩墜落，手腳骨折。

台中市消防局今天表示，昨天下午1時57分獲報，和平區八仙山登山步道5.3K處發生山域事故，和平分隊及谷關分隊出動3車8人，連同中華民國山難救助協會台中辦事處3人，共計11人出勤搜救。

消防人員表示，登山隊伍一行15人，其中57歲周姓男子爬山途中昏倒、無呼吸心跳，同行山友進行CPR急救處置。搜救人員於當晚7時到達現場，患者呈現OHCA（到院前無呼吸心跳）狀態，經搬運至裡冷林道25.5K，由車輛載送下山，交轄區警方處理。

台中市警局和平分局指出，經聯繫家屬後續處置，並將遺體暫存台中市崇德殯儀館，檢方今天將會同法醫相驗遺體釐清死因。

另外，和平警分局昨天下午1時20分獲報，和平區東關路一段附近山上，位於松亭露營區靠近德芙蘭步道，有1名男子攀岩墜落需要緊急救護。

經谷關消防隊派員到場處理，發現傷者李男頭部受創、手腳骨折，送往台中東勢農民醫院治療。（編輯：唐聲揚）1131215