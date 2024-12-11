玉山園區12天10山難 7旬翁南二段摔傷直升機救出

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）71歲李姓老翁隨隊攀登南二段，行經八通關越嶺步道摔落邊坡造成左手骨折、無法行走，今天由直升機救下山送醫；這是玉山國家公園12天第10件山域事故，籲民眾做好準備再上山。

南投縣消防局今天上午獲報，1支10人登山隊12月6日從台東向陽入山攀登南二段，預計12日從南投縣信義鄉東埔下山，隊中71歲李姓男子行經八通關越嶺步道不慎摔落邊坡造成左手骨折、頭部撕裂傷、身體多處挫傷，無法行走需救援，消防局立即組成搜救隊準備入山。

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消防局指出，考量地面人員徒步前往耗時超過1天，為爭取最快救援時效，申請內政部空中勤務總隊直升機至事故點執行吊掛傷者；登山隊領隊、協作攙扶背負李姓老翁移動至八通關小營地吊掛點，直升機中午完成吊掛，落地竹山鎮消防署訓練中心，再由救護車送醫。

玉山國家公園管理處統計，11月30日至12月10日，11天發生9件山域事故，加上李姓老翁這1件，已達12天10件山域事故，分析獲救者以55歲至65歲山友為大宗，玉管處呼籲山友做好登山前準備、不要超越自身能力越級挑戰長程路線，降低山域事故發生機率。（編輯：李淑華）1131211