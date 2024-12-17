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高雄食品廠逾期原料製酸梅湯蜜餞 負責人20萬交保

2024/12/17 11:17
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄一間食品業者遭檢舉涉以逾期原料製造酸梅湯、蜜餞改標賣給通路，檢警會同市府衛生局前往搜索，訊後依違反食安法、偽造文書等罪諭令李姓負責人20萬交保。

高雄地檢署日前接獲檢舉，高雄某食品業者涉以逾期原料製造酸梅湯、蜜餞等，之後再改標販售給下游通路大賣場等，檢警12日會同高雄市政府衛生局人員前往位於前鎮區工廠搜索，查扣一批食品原料，並帶回李姓公司負責人等人問訊。據公司員工指出，食品原料約過期數月。

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檢警初步調查，這間食品公司官網介紹標榜技術開發傳統東方食療營養學、獨特食材提取物，及發酵各種營養食品。且強調各項產品均通過國家食品安全檢驗，並持有多項生產技術專利。

檢方訊問後，認為李姓負責人違反食品安全衛生管理法、偽造文書等罪嫌疑重大，但無羈押必要，訊後諭令新台幣20萬元交保，限制出境出海。衛生局之後也不排除預防性下架相關食品，全案擴大釐清中。（編輯：謝雅竹）1131217

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